Ekipler Seyyar Tezgahlarda Denetim Gerçekleştirdi

DENETİMLERİN KAPSAMI

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yaz aylarında kurulan seyyar tezgahlarda zeytinyağı, bal, pekmez ve şurup gibi ürünlerin denetimini sağladı. Yapılan denetimlerde ilçede geniş bir üretim hacmine sahip ürünlerin satıldığı yerlerde hijyen, etiket ve mevzuata uygunluk kontrolleri gerçekleştirildi.

HALKIN GIDA GÜVENLİĞİ

Yetkililer, “Halkın güvenilir gıdaya ulaşması için tüm gıda satış noktalarında resmi kontroller aralıksız devam edecek” diyerek, bu süreçteki kararlılıklarını vurguladı. Edremit’teki bu denetimler, gıda güvenliğini artırmayı ve vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.