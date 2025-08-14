Haberler

Ekipler Seyyar Tezgahlarda Denetim Gerçekleştirdi

DENETİMLERİN KAPSAMI

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yaz aylarında kurulan seyyar tezgahlarda zeytinyağı, bal, pekmez ve şurup gibi ürünlerin denetimini sağladı. Yapılan denetimlerde ilçede geniş bir üretim hacmine sahip ürünlerin satıldığı yerlerde hijyen, etiket ve mevzuata uygunluk kontrolleri gerçekleştirildi.

HALKIN GIDA GÜVENLİĞİ

Yetkililer, “Halkın güvenilir gıdaya ulaşması için tüm gıda satış noktalarında resmi kontroller aralıksız devam edecek” diyerek, bu süreçteki kararlılıklarını vurguladı. Edremit’teki bu denetimler, gıda güvenliğini artırmayı ve vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Yangınlar İçin Dua Edildi

Feke ilçesinde, orman yangınlarına son vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar dua etti, hayatını kaybeden orman işçileri anıldı ve Kur'an okunarak anma yapıldı.
Haberler

İstanbul’da MICE Sektörü Buluştu

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıda, MICE sektörünün geleceği için dört temel hedef belirlendi ve kongre turizmi potansiyelinin artırılması amaçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.