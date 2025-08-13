Ekipler Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Eskişehir’de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

MADDELERİN MİKTARI VE ÇEŞİTLERİ

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bu planlı operasyonda, ekipler 93.39 gram bonzai, 135 mililitre olduğu değerlendirilen uyuşturucu sıvı, 52 adet sentetik ecza hapı ve 1.39 gram metamfetamin buldu. Elde edilen maddelerle ilgili olarak yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.