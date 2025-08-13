Haberler

Ekipler Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Eskişehir’de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

MADDELERİN MİKTARI VE ÇEŞİTLERİ

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bu planlı operasyonda, ekipler 93.39 gram bonzai, 135 mililitre olduğu değerlendirilen uyuşturucu sıvı, 52 adet sentetik ecza hapı ve 1.39 gram metamfetamin buldu. Elde edilen maddelerle ilgili olarak yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Haberler

Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.