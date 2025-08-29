EKK, Cevdet Yılmaz Başkanlığında Toplandı

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın liderliğinde bir araya geldi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. EKK’nın bu önemli buluşmasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katılıyor.

2026-2028 ORTA VADELİ PROGRAM HAZIRLIKLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarına dair konular ele alınıyor. Toplantının ardından yazılı bir açıklamanın yapılması bekleniyor. Bu süreç, ekonomiye dair önemli adımların atılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.