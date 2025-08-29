EKK, Cevdet Yılmaz İle Toplandı

TOPLANTI DETAYLARI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

HEDEFLER VE PROGRAM

Toplantının ana gündem maddesi olarak 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları ele alınıyor. Toplantının ardından kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor, bu açıklama ile program hakkında detaylar paylaşılacak.