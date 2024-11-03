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Ekonomi

EKK’dan Önemli Açıklama: Enflasyonu Düşürmek İçin Çalışıyoruz

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TOPLANTIDAN SONRA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısından sonra, “Programımızda temel amacımız, sürdürülebilir büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılmasıdır.” ifadeleriyle önemli hedefler vurgulandı. Toplantıda, ülkedeki ekonomik durumun iyileştirilmesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

HEDEFLERİN ÖNEMİ

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, ekonomi için gereken bir konu olarak görülüyor. Sürdürülebilir büyüme ve verimlilik artışı, tüm ekonomik göstergelerin iyileşmesine katkı sağlıyor. Ayrıca, enflasyon oranlarının düşürülmesi, halkın alım gücünü artıracak faktörler arasında yer alıyor. Ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla, bu programın etkili bir şekilde uygulanması bekleniyor.

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