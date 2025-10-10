EKK Ekonomik Kazanımları Kalıcı Hale Getirme Hedefinde

Koordinasyon Kurulu, para, maliye ve gelir politikalarını hedef odaklı uygulamaya devam edeceği açıklamasını yaptı. Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren basına kapalı toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ekonomik politikaların sürdürüleceği ve yapısal reformların belirlenen takvim içerisinde hayata geçirileceği ifade edildi.

PARA POLİTİKALARINI HEDEFLİYORUZ

Açıklamada, “Ekonomimizin önümüzdeki üç yılına yön verecek Orta Vadeli Program’ı (2026-2028) eylül ayında kamuoyuyla paylaştık. Bu program, son iki yılda uyguladığımız politikaların devamıdır. Temel hedeflerimiz; makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek, mali disiplini korumak, enflasyonu tek haneye indirmek, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmaktır” denildi. Ülkede dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı refahın sağlanması adına para, maliye ve gelir politikalarının eş güdüm içinde uygulanacağı vurgulandı.

KÜRESEL TİCARETTE HIZ KAZANMAK AMAÇLIYIZ

Dünya ticaretindeki belirsizliklerin ve korumacı eğilimlerin etkisine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye’nin ihracat odaklı politikaları ve pazar çeşitlendirme stratejileri sayesinde dünya mal ihracatındaki payının yüzde 1,07 seviyesine ulaştığı belirtildi. İhracatçıların desteklenmesine dair adımların artarak devam ettiği ifade edilerek, “Türk Eximbank’ın sermayesi artırılmış, reeskont kredi limitleri yükseltilmiş, döviz cinsinden reeskont kredileri yeniden kullandırılmaya başlanmıştır. Ensesi ve dijital dönüşüm odaklı finansman imkânlarını genişletmeyi hedefliyoruz” denildi.

REFORM ADIMLARINI SÜRDÜRMEKTEYİZ

İş gücü piyasasında olumlu bir seyrin devam ettiği, işsizlik oranının 28 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiği vurgulandı. Yapısal reformların devam edeceği ve eğitim sisteminin güçlendirilmesine yönelik politikaların hayata geçirileceği ifade edildi. Genç nüfusun yetkinliklerini artıracak mesleki eğitim ve diğer eğitim politikaları üzerinde durulacağı belirtildi.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİME ODAKLANMAKO

Kurulda ele alınan konular arasında potansiyel iş gücünün ekonomiye katkısının artırılması ve nitelikli istihdamı teşvik etmeye yönelik çalışmalar da yer aldı. Yeni nesil çalışma modelleri hakkında sosyal taraflarla yürütülen diyaloglar ve ihracat destekleri değerlendirilerek, Türkiye’nin teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretime yönelmesi gerektiği vurgulandı. Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için verimlilik artışını sağlayacak kapsamlı politikaların hayata geçirileceği duyuruldu.