EKK’nin Açıklaması: Enflasyon Hedefi Belirlendi

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrasında yapılan duyuruda, “Programımızda temel amacımız, sürdürülebilir büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılmasıdır” denildi. Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, SGK Başkanı Raci Kaya ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurumların temsilcileri toplantıya katıldı. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapıldı.

YAPISAL REFORMLAR VE KOORDİNASYON

Açıklamada, “Geçen yıl uygulamaya başladığımız ekonomi programımız ile para ve maliye politikalarını etkin bir koordinasyon içinde sürdürüyor, yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Programımızda temel amacımız, sürdürülebilir büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılmasıdır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, rekabet gücünü artıracak katma değerli üretim yapısını sağlamak için adımlar atıldığı belirtildi. “Sanayide teknolojik yenilenme ve dönüşümü sağlamak amacıyla sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla aktif sanayi politikaları uygulanmaktadır. Aynı zamanda sanayinin dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar, ilgili tarafların iş birliğiyle yürütülmektedir” açıklaması yapıldı. Güncellenmiş YTAK (Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi) ve HIT-30 (HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı) gibi programların hayata geçirildiği kaydedildi.

İSTİHDAM VE REKABET GÜCÜNE YÖNELİK STRATEJİLER

Toplantıda ele alınan başlıca konular arasında, “Programın başta emek yoğun sektörler olmak üzere imalat sanayine olası etkileri, dezenflasyon sürecinden etkilenebilecek sektörlerde rekabet gücünün artırılması ve istihdamın korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, sanayi sektörünün karşılaşabileceği zorluklara yönelik çözüm önerileri ve atılabilecek ilave adımlar da istişare edildi. Uzun vadeli yatırım kredilerinin gelişimi, kompozisyonu ve reel sektörün bu kredilere erişimine yönelik değerlendirmeler yapılırken, uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğinde dış finansman kaynaklarına erişim ile kredilerin kullanımına ilişkin gelişmeler ele alındı.