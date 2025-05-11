EKK Toplantısı Tamamlandı

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Bu yılın üçüncü toplantısında sanayideki üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmak amacıyla alınması gereken önlemler, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve istihdam politikaları ile değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete olan etkileri gibi önemli konular değerlendirildi.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır” şeklinde ifadelere yer verildi. Açıklamada ayrıca, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı ve, “Genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü sanayi ve üretim altyapımız, stratejik coğrafi konumumuz, Avrupa pazarıyla entegrasyonumuz ve Asya ile derinleşen ilişkilerimiz, ülkemize küresel ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır” denildi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan ekonomi programı çerçevesinde; mali disiplinden taviz vermeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği, üretken kapasite artırımı için yatırım ve ihracat odaklı politikaları güçlendireceği ve istihdamı desteklemeye yönelik tüm adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, programın reel sektör üzerindeki olası kısa vadeli etkilerinin özel sektör ve tüm paydaşlarla istişare edilerek değerlendirildiği ve bu etkileri sınırlamak için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.