Ekmeğe zam geliyor

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda ekmeğe zam yapılacağı haberi vatandaşların moralini bozdu.

Temmuz’da 210 gramının 4 liradan satılmasına karar verilen ekmeğin yeni yılda 200 gramının 5 lira olacağı belirtildi. Zam 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanacak.

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 5 TL’ye yükseltileceği iddia edildi. Ekonomim.com’da yer alan habere göre, İTO’ya yakın kaynaklar İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama yapıldığı Oylama sonucunda, İstanbul’da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 25 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’nin kabul edildiği ifade edildi.