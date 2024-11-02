Ekmeğe Zam Olmayacak, Açıklama Yapıldı

EKMEK FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, aralık ayı sonuna kadar ekmek fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurdu. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülkede buğday üretimi ve kalitesinin un fiyatlarında önemli bir artışa neden olduğunu belirtti. Ekim ayının başında satın alınan unun çuval fiyatının 630 lira olduğunu ve daha sonra bu fiyatın 820 liraya yükseldiğini ifade eden Balcı, “Ekmekte yalnızca unda değil, diğer girdilerde de artışlar meydana geldiği için ilgili bakanlıkların sektörü toplayarak görüşme yapması gerektiğini ve bu ay içinde bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade ettik.” dedi.

UN FİYATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN KAYNAĞI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yapılan görüşmede sektör sorunlarının tartışıldığını belirten Balcı, “Bizden sonra un sanayicilerini dinlediler. Ticaret Bakanı’mızın ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, bakanlık yetkilileriyle birlikte un sanayicileri sektörüyle yaptıkları toplantıda, 820 lira olan un fiyatını 720 lira ve 760 lira bandına çekme kararını aldılar. Bu bilgiyi de bize ilettiler. Buradan un sanayicilerimize de teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu. Balcı, fırıncıların sektördeki zorluklar karşısında halkın ekmek fiyatını en az seviyede tutma çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

SUSTURULMASI GEREKEN SORUNLAR

Balcı, gıda güvenliğinin sağlanması gerektiğine vurgu yaparak, ekmek satışı yapılan yerlerde herhangi bir denetim olmaması durumunda ürün güvenilirliğinin tehlikeye gireceğini belirtti. Sağlıklı ve hijyenik ortamda kaliteli ekmek üretmenin öncelikleri olduğunu söyleyen Balcı, “Un fiyatının 820 lira bandından 720-760 lira bandına inmesiyle fırıncı esnafımız da gereken özveriyi gösteriyor. Biz bu ay sonuna kadar Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik.” dedi.

FİYAT ARTIŞI HASSASİYETİ

Balcı, daha önceki fiyatların dışında gerçekleştirilecek olan fiyat artışlarının fahiş olacağını belirterek, bu konu hakkında sıkı denetimlerin yapılacağını vurguladı. “Hiçbir esnafımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Umuyoruz ki un sanayicileri de yıl sonuna kadar bu samimiyeti sürdürür.” dedi. Balcı, yıl sonuna kadar herkesin karından fedakarlık yapması gerektiğine dikkat çekti ve ekmek fiyatı konusunda hassas davranmaya devam ettiklerinin altını çizdi. “Bu konudaki hassasiyeti de göstermeye devam edeceğiz.” diyerek ekledi.