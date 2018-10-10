Ekmeğe zam yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ekmek fiyatları ile ilgili açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ekmek fiyatları ile ilgili açıklama yaptı ve Ankara genelinde yüzde 17 su indirimi gerçekleştirdiğini, ekmek zammı olmayacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Ankara genelinde yüzde 17 su indirimi gerçekleştirdik. Bundan sonra su fiyatlarında indirim söz konusu değil. Ulaşımda zam yapmadık. Yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Halk ekmeğin fiyatında zam yapmıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Ankara genelinde yüzde 17 su indirimi gerçekleştirdik. Bundan sonra su fiyatlarında indirim söz konusu değil. Ulaşımda zam yapmadık. Yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Halk ekmeğin fiyatında zam yapmıyoruz” dedi.

TRT