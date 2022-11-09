Ekmek 7,5 TL olacak iddiası hakkında açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin 7,5 TL olacağı iddiası hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ‘İstanbul’da ekmeğin fiyatı 7.50 TL olacak’ iddiasıyla ilgili konuştu. Balcı, “Ekmekte 7,5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil ocakta da gündemde olmayacak” dedi.

İstanbul’da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7,5 TL’ye yükseleceği iddia edildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Basın toplantısı düzenleyen Balcı, “Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık’ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır” dedi.

Balcı, “Ekmekte 7,5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil, ocakta da gündemde olmayacak” diye konuştu.