Ekmek Dilimi Yüzünden Kaza Oldu

KAZA ANI VE SONUCU

Adıyaman’da meydana gelen bir trafik kazasında 60 yaşındaki Nurettin Çevik’in, araç kullanırken yediği ekmek dilimi nefes borusuna kaçtı ve bu durum onun kaza yapmasına yol açtı. Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Çevik’in kullandığı 06 BDU 525 plakalı otomobil, ekmeğin boğazına kaçması sonucu kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada Nurettin Çevik ile beraberindeki Hacire Çevik yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ekiplerine haber verildi ve yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Nurettin Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması amacıyla bir soruşturma başlatıldı. Olayın sebeplerinin araştırılması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Maltepe’de Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Maltepe'de düzenlenen tatbikatta, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde gönüllü arama kurtarma ekipleri, 300 bin kişinin tehlikede olduğunu açıkladı ve kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.
Çanakkale’de Orman Yangını Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde süren orman yangını ikinci gününde 7 köyün tahliyesine neden oldu. Havadan alınan görüntüler yangının genişlemesine dikkat çekiyor.

