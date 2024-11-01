Ekmek Fiyatları Hakkında Önemli Duyuru!

EKMEK FİYAT ZAMMI BELİRSİZLİĞİ SONA ERDİ

Fırıncıların artan maliyetler yüzünden ekmek fiyatlarına zam yapma talebi üzerine ortaya çıkan belirsizlik, alınan yeni karar ile son buldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’nın açıklamasında, ekmek fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Zam kararının, aralık ayında gerçekleştirilecek asgari ücret görüşmeleri sonrasına ertelendiği bilgisi veriliyor. Fırıncılar, artan un, enerji ve diğer girdi maliyetlerine bağlı olarak ekmek fiyatlarını artırma talebinde bulunmuştu. Ancak, vatandaşların alım gücünü koruma çalışmaları zammın önüne geçmiş durumda. Bu nedenle iki tarafın dengeli bir çözüm üzerinde anlaşabilmesi için ekmek zammı asgari ücreti bekleyecek.

UN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ VE CİDDİ ÖNLEMLER

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, un fiyatlarındaki artış sebebiyle ekmek fiyatlarına zam yapılması konusunda talepte bulunmuştu. Ancak bu talep sonrası Ticaret Bakanlığı, ekmeğe zam gelmeyeceğini ve kendi kendine zam yapan fırıncılar için ceza uygulanacağını açıkladı. Bakanlık, ekmek fiyatlarının Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından belirlendiğini, 81 ildeki denetimler çerçevesinde fahiş fiyat uygulayanlara 100.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezaları kesileceğini duyurdu.

UN FİYATLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: “Aralık sonuna kadar, ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil.” Balcı, ülkedeki buğday üretimi ve kalitesinin un fiyatlarındaki ciddi yükselmeye neden olduğunu ifade etti. Ancak bu konu ile ilgili yapılan görüşmeler doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Bakanlık yetkilileri, un sanayicileri ile bir araya gelerek 820 lira olan un fiyatını 720 lira ve 760 lira bandına çekme kararı aldıklarını aktardı.