Ekmek Fiyatlarına Zam Olacak Mı?

UN FİYATLARINDA CİDDİ YÜKSELİŞ

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki buğday üretimi ve kalitesinin un fiyatlarında önemli bir artışa neden olduğunu belirtiyor. Ekim ayının başlarından önce alınan unun çuval fiyatının 630 lira olduğunu, bu ay içinde ise fiyatın 820 lira seviyesine çıktığını ifade ediyor. Balcı, “Ekmekte yalnızca unda değil, diğer girdilerde de artışlar meydana geldiği için ilgili bakanlıkların sektörü toplayarak görüşme yapması gerektiğini ve bu ay içinde bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade ettik” diye konuştu.

SORUNLARA ÇÖZÜM ODAKLI GÖRÜŞMELER

Balcı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile gerçekleştirdikleri görüşmede sektörün sorunlarını dile getirdiklerini aktarıyor. Un sanayicileriyle yapılan toplantıda, 820 lira olan un fiyatının 720 lira ve 760 lira seviyesine çekilmesi kararı alındığını açıklıyor. Bu kararın kendilerine iletildiğini belirten Balcı, un sanayicilerine teşekkür ediyor. Fırıncı esnafının, temel gıda olan ekmek konusunda mümkün olan en düşük fiyatı yansıtmaya çalıştığını vurguluyor. “Yani ‘Un fiyatı 820 lira oldu, dolayısıyla bunun ekmeğe yansıması bu kadar, ekmek fiyatı bu olacak’ diye çalışma yapmaktan daha ziyade, soruna çözüm odaklı çalışma yapıldı” sözleriyle durumu özetliyor.

GIDA GÜVENLİĞİ VE EKMEK FİYATLARI

Balcı, tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor ve sokakta ekmek satılmasına izin verilmesi durumunda ürün güvenilirliğinin tehlikeye gireceğini söylüyor. Kaliteli ekmek üretiminde önceliklerinin sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlamak olduğunu belirtiyor. Un fiyatlarındaki düşüşle birlikte fırıncı esnafının özveri gösterdiğini ve bu ay sonuna kadar ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade ettiklerini aktarıyor. Aralık ayı sonuna kadar yeni bir fiyat belirlenene dek ekmekte bir fiyat değişikliği beklenmediğini belirtiyor.

FİYAT HASSASİYETİ

Balcı, uygulanan fiyatların fahiş fiyata girmesi durumunda ağır cezaları olduğunu hatırlatıyor. Esnafın mağdur olmaması gerektiğini vurgularken, “Hiçbir esnafımızın da buna tevessül edeceğine ihtimal vermiyorum” ifadesini kullanıyor. Yıl sonuna kadar herkesin karından fedakarlık yapması gerektiğini belirtip, temel gıda maddesi olan ekmek fiyatlarına karşı hassas davranmaya devam edeceklerini söylüyor. Balcı, “Yıl sonunda yapılacak artışın da makul olması konusunda bugüne kadar nasıl hassas davrandıysak yine davranacağız, halkımızın da bizi anlayışla karşılayacağını ümit ediyorum” şeklinde düşüncelerini ifade ediyor.