Ekmek Teknesi Çalınan Şaban Çaresiz Kaldı

8 ÇOCUK BABASI MOTOSİKLETİ ÇALINDI

Eskişehir’de, geçimini sağlamak için motosikletle geri dönüşüm işi yapan 8 çocuk babası Şaban Çataldaş, 1 yıl boyunca taksitlerini ödediği motosikletinin çalınmasıyla büyük bir çaresizlik yaşadı. Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Alize Sokak’ta ikamet eden Çataldaş, 26 AJN 771 plakalı 3 tekerlekli motosikletine sahipti. Geçen hafta, iş gününün sona ermesinin ardından motosikletini evinin bahçesinde 3 ayrı kilitle güvence altına aldı. Ek olarak bahçe kapısını da kilitleyen Çataldaş, toplamda 4 kilit kullanarak motosikletini korumaya çalıştı.

Hırsızlık ANINA TANIK OLUNDU

Ancak uzun süredir motosikleti izleyen şüpheliler, sabah saat 5 civarında bahçenin tellerini keserek motosikletin yanına ulaşmayı başardı. Şüpheliler, bahçe kapısı da dahil olmak üzere 4 kilidi hızla kırarak motosikleti çalmayı başardı. Olayın ilginç yanı, sokakta hiçbir güvenlik önlemi olmayan 3 motosikletten hiçbirinin çalınmamasıydı. Çataldaş, 110 bin TL ödeyerek aldığı motosikletinin taksitlerini neredeyse 9 aydır düzenli bir şekilde ödüyordu. Motosiklet, son taksidini ödedikten sadece bir gün sonra çalınmış oldu.

ÇATALDAŞ’IN İFADESİ

Motosikletinin çalınması nedeniyle işsiz kalan Çataldaş, “Ben üç tekerle ekmeğimi kazanan biriyim, motor benim ekmek teknemdi. Akşamdan gelip motorumu buraya şarja bağladım, direksiyon kilidini kilitledim, iki yerden de motoru kilitledim. Sabah 5-5 buçuk sıraları cami hocası görmüş, 3 kişi bahçe girişindeki kilitleri kırıp motorun bağlı olduğu kilitleri kesmiş. Kaçarken caminin güvenlik kamerasında da görünüyor. Fakat yüz kısımları görülmüyor. Ben sadece motorum bulunsun istiyorum. O gün bulunmayan motor şimdi nasıl bulunacak? Bir haftadır bakılmayan kamera görüntülerine bakılsaydı benim motorum bulunurdu. Bu sokakta 3 tane daha motor var, hepsi de boşta ama özellikle benim motorum gidiyor. Benim sigortam yok, 8 çocuğum var, hanımımdan da ayrıyım, yalnız yaşıyorum” şeklinde konuştu. Ekmek teknesi çalınan Çataldaş, yetkililerden yardım bekliyor.