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Ekol TV Başkanı Emrah Doğru, Yargı TV’yi duyurdu

YENİ TELEVİZYON KANALI KURULUYOR

Ekol TV’nin Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, “Yargı TV” adındaki yeni televizyon kanalının kurulacağını duyurdu. Doğru, Ekol Medya bünyesinde geliştirilen bu kanalın yapay zeka entegrasyonu ile yönetileceğini ve Eylül ayında izleyicilerle buluşacağını belirtti.

YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU İLE YENİ BİR DENEYİM

Emrah Doğru’nun açıklaması şu şekilde: “Dünya’da ve Türkiye’de bir ilk… Yapay zeka entegrasyonuyla hem içeriği hem de yönetimi gerçekleştirilen bir TV kanalı… Adalet, hukuk ve toplumsal farkındalık ekseninde şekillenecek, güçlü bir yayıncılık anlayışıyla Ekol Medya çatısı altında hazırlanan Yargı TV ile tüm televizyon platformlarında Eylül’de izleyicimizle buluşmayı hedefliyoruz.” Doğru, Ekol TV’de elde ettikleri başarıyı Yargı TV’de de devam ettireceklerine inandıklarını ifade etti.

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