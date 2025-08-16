Ekol Tv’de Erman Toroğlu Değerlendirdi

GALATASARAY’IN AVRUPA HEDEFLERİNE GÖZ ATMAYI UNUTMUYOR

Ekol TV’de Galatasaray’ın Karagümrük karşısındaki kazanımını değerlendiren deneyimli yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların Süper Lig performansının ötesinde, Avrupa hedefleri hakkında önemli gözlemlerde bulundu. Toroğlu, Galatasaray’ın ligde birçok maçı rahat bir şekilde kazanacağını belirtirken, Şampiyonlar Ligi için kadroda ciddi eksikliklerin bulunduğunu gözler önüne serdi.

KADRODAKİ EKSİKLERDEN SÖZ EDİYOR

Toroğlu, “Şampiyonlar Ligi’nde bir stoper, bir kaleci ve Mertens tipinde bir oyun aklı şart. Galatasaray’ın şu an oyun aklı yok. Bu seviyede akıllı oyuncu olmadan başarı gelmez” diyor. Bu noktada, takımın Avrupa’daki iddiasını sürdürmesi için gerekli oyuncu profillerinin eksik olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca Barış Alper Yılmaz’ın muhtemel transferi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, genç oyuncunun Avrupa liglerinde oynamasının Türkiye futbolu açısından daha faydalı olacağını savunuyor. Toroğlu, “Arabistan’a gitmesine üzülüyorum. Orada iyi para kazanacak ama İspanya veya İtalya’ya giderse Türkiye için büyük reklam olur” diyor.

HAKEM DEĞERLENDİRMESİ VE LİG PERFORMANSI

Karagümrük mücadelesinde Barış Alper Yılmaz’ın rakibiyle yaşadığı pozisyona da değinen Toroğlu, hakem açısından pozisyonun temiz olduğunu belirtiyor. “Barış Alper rakibinin önüne geçiyor, akıllı futbolcu böyle yapar. Karagümrüklü çekmeye çalışıyor, o da git diyor. Hakem olarak hiçbir şey görmedim, faul yok” şeklinde yorum yapıyor. Son olarak, Galatasaray’ın ligde rahat galibiyetler alacağına inanan Toroğlu, “Bu maçta çok sıkmadılar. Karagümrük beklediğimden iyi mücadele etti ama Galatasaray Türkiye Ligi’nde çok maç kazanır” ifadesiyle düşüncelerini tamamlıyor.