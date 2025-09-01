Ekonomi, 2025’in İkinci Çeyreğinde Büyüdü

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyürken; bir önceki çeyreğe göre büyüme oranı ise yüzde 1,6 oldu. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,87 büyümesini bekliyordu. 2025 yılının tamamı için ekonomistlerin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,18 olarak belirlendi. Türkiye ekonomisi, 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ve 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

SEKTÖRLERDEKİ BÜYÜME RAKAMLARI

TÜİK’in açıklamasına göre, 2025 yılı ikinci çeyrek GSYH’nin ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 artış gösterdi. İnşaat sektörü, bu çeyrekte yüzde 10,9 büyüme kaydetti. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 artış göstermiştir. Tarım sektörü yüzde 3,5 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azalmıştır.

GSYH CİROSU VE HANEHALKILARININ HARCAMALARI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 artış kaydetti. GSYH cari fiyatlarla 14,58 trilyon TL olarak belirlendi. Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL oldu. Bu çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti.

TÜKETİM HARCADIKLARI VE İHRACAT/İTHALAT RAKAMLARI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,2 azalmışken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 8,8 arttı. Mal ve hizmet ihracatı ise, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,7, ithalatı ise yüzde 8,8 artış gösterdi.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNDEKİ ARTIŞ

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,0 arttı. Net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 46,3 artış kaydetti. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,8 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 39,5 iken, yüzde 40,2 olarak belirlendi.