Ekonomi Düzenlemeleri TBMM’ye Sunuldu

KANUN TEKLİFİ TBMM’YE SUNULDU

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri kapsamına alan “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğunu duyurdu. Güler, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ile birlikte Mecliste bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Güler, söz konusu teklifin toplamda 21 maddeden oluştuğunu belirtti.

DEĞİŞİKLİKLERİN AMACI

Güler, “Türkiye Yüzyılı” anlayışını sadece bir siyasi söylem değil, adaletin, kalkınmanın, üretimin ve milli bağımsızlığın sağlandığı bir büyük yürüyüş olarak tanımladı. Ekonomik yapının güçlendirileceğini, sosyal adaletin sağlanacağını ve kamu hizmetlerinin nitelikli bir biçimde sunulabilmesi için mali güvenlik ve vergi adaletinin ön koşul olduğunu vurguladı. Güler, “Türkiye’nin vergi sistemini daha hakkaniyetli, daha ölçülü, daha şeffaf ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmak üzere kapsamlı bir kanun teklifini hazırlamış bulunuyoruz.” ifadesini kullandı.

VERGİ ADALLETİNE YENİ YAKLAŞIM

Kanun teklifinin sadece bir vergi düzenlemesi olarak ele alınmaması gerektiğinin altını çizen Güler, bunun yanı sıra ekonomik adaletin sağlanması, hukuki belirliliğin güçlendirilmesi ve vergi güvenliğinin artırılması için stratejik bir reform olduğunu ifade etti. Teklifte, kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesi, vergi adaletinin sağlanması, indirimlerin ve istisnaların sınırlandırılması gibi hedeflerin göz önünde bulundurulduğunu dile getirdi. Ayrıca, kambiyo, kıymetli maden ve taş işlemlerine dair Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinde düzenlemeler yapıldığını da sözlerine ekledi.

TEKLİFİN DETAYLARI

Güler, teklifle elektronik yoklama sisteminin hukuki geçerliliğinin artırıldığını belirtti. Bunun yanı sıra, “Döviz, kıymetli maden, rafinaj ve benzeri stratejik alanlarda faaliyet gösterecek şirketlere ilişkin izin ve ücret rejimi kanun düzeyinde belirlenmekte, faaliyet bölgelerine göre detaylandırılmaktadır.” dedi. Ayrıca, kamu kurumlarının taşınmaz yönetiminin daha etkin hale getirilmesi ve vergi kaybını önlemek amacıyla ithalatta ÖTV teminat tutarlarının KDV matrahına dahil edilmesi gibi düzenlemeler ön görülüyor.

YENİ KOLAYLIKLAR VE DÜZENLEMELER

Güler, ihracatçı firmalara sağlanan yeni kolaylıklar ve organize sanayi bölgelerindeki vergi muafiyetlerinin belirlenmesiyle belirsizliklerin sona erdirildiğini vurguladı. Ayrıca, LPG sektöründe yeni sınırlamalar getirildiğini ve kamu görevlilerine yönelik giyim yardımı konusundaki usul hatalarının giderildiğini ifade etti. Vergilemede öngörülebilirliğin artırılmasının yanı sıra kayıt dışılıkla mücadelenin de destekleneceğini aktaran Güler, bu düzenlemelerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Güler, ayrıca İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak, Ortadoğu’daki belirsizliklerin son bulmasını umduğunu belirtti. Bir gazetecinin Genel Kurulda bilgilendirme yapılacak mı sorusuna, “Yaşananları takip ediyoruz, şu anda böyle bir durum yok.” yanıtını verdi. Kanun teklifiyle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmaları desteklemek amacıyla hazırlandığını ifade eden Güler, e-Fatura ve e-Beyanname gibi uygulamaların hayata geçirileceğini vurguladı.

MALİ DÜZENLEMELERİN DEVAMI

Güler, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’daki değişikliklerin Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yapıldığını bildirdi. Ayrıca, “Orta Vadeli Program’ımızda açıklamış olduğumuz tüm çalışmalar devam ediyor.” diyerek, memur maaşları ve emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemelerin değerlendirileceği bir toplantı yapılacağını ifade etti.