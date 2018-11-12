Ekonomi için kritik veri

Ekonomiye dair önemli açıklama geldi. Türkiye’nin cari işlemler hesabı, Eylül ayında 1,83 milyar dolar fazla verdi.

Bir önceki yılın Eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı ‘Ödemeler dengesi İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 46 milyar 58 milyon dolara geriledi.

TRT