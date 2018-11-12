Ekonomi için kritik veri

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Eylül ayında 1,83 milyar dolar fazla verdi.

Ekonomiye dair önemli açıklama geldi. Türkiye’nin cari işlemler hesabı, Eylül ayında 1,83 milyar dolar fazla verdi.

Bir önceki yılın Eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı ‘Ödemeler dengesi İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 46 milyar 58 milyon dolara geriledi.

TRT

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri