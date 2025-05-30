Ekonomi ılımlı büyüyor, dezenflasyon sürüyor

HÜKÜMETTEN DEZENFLASYONA VURGU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinde devam eden ılımlı büyüme ve dezenflasyon süreci hakkında bilgiler verdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yılın ilk çeyreğine ait büyüme verilerini paylaşarak, “Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İLK ÇEYREK BÜYÜME VERİLERİ

Bakan Şimşek, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 büyüdüğünü belirtti ve cari açığın milli gelire oranının yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini koruduğuna dikkati çekti. Bu bağlamda Şimşek, “Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ EKONOMİ HEDEFLERİ

Alınan önlemlere de vurgu yapan Şimşek, “Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz.” dedi. Ekonominin dayanıklılığını artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendireceklerini sözlerine ekledi.