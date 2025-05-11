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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Ekonomik Eylemleri Yönetiyor

EKONOMİK İSTİKRAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VURGUSU

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan program doğrultusunda, mali disiplinden ödün vermeden enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edecek. Kurul, üretken kapasiteyi artırmayı hedefleyen yatırım ve ihracat odaklı politikaları güçlendirecek ve istihdamı desteklemeye yönelik tüm adımları etkili bir koordinasyon içinde atmaya devam ediyor.

KISA VADELİ ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkileri, özel sektör ve diğer paydaşlarla yapılan istişareler aracılığıyla titizlikle değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeler, olası olumsuz etkileri sınırlandırmaya yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak.

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