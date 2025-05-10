Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Toplanacak

TOPLANTILAR VE ETKİNLİKLER

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Toplantının saati 13.30 olarak belirlenmiş.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pendik’te bulunan Esnaf Kadınlar Kadına Destek El Emeği Çarşısı’nda Anneler Günü Fotoğraf Sergisi açılışına katılacak ve aynı zamanda 5. Uluslararası Ninni Festivali’ne de iştirak edecek. Bu etkinliklerin saatleri sırasıyla 12.30, 13.30 ve 15.00 olarak planlanmış.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa’da Balıklıgöl ve Hazreti İbrahim Türbesi gibi yerleri ziyaret edecek. Ayrıca, esnafı ve şehit aileleri derneğini de ziyaret ederek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılacak. Bu programın zamanları ise 12.00, 12.45, 13.00, 13.30 ve 15.00 şeklinde düzenlenmiş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 21. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni’nde yer alacak. Etkinlik, Adana’nın Sarıçam ilçesinde yapılacak ve 13.30’da başlayacak.

EKONOMİK ETKİNLİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Finans Zirvesi’ne katılacak. Bu zirve saat 10.00’da başlayacak.

DÜNYA GÜNDEMİ

Pakistan ile Hindistan arasında bir ateşkes ilan edilmesinin ardından yaşanan gelişmeler dikkatle izleniyor. Buna ek olarak, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlaması da gündemdeki sıcak konular arasında bulunuyor.

DİYANET ETKİNLİĞİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan 7. Aile Forumu’na katılacak. Bu forum 09.30’da başlayacak.

SPOR MÜSABAKALARI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında, Net Global Sivasspor, Sipay Bodrum FK, Beşiktaş-Adana Demirspor ve Göztepe-Atakaş Hatayspor maçları gerçekleştirilecek. Sırasıyla 16.00 ve 19.00’da oynanacak bu müsabakaların ardından, Trendyol 1. Lig’de normal sezonun 38. ve son haftası Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçıyla tamamlanacak. Bu karşılaşma 16.00’da Kocaeli’de yapılacak.

Ayrıca, Beşiktaş Kulübü’nün seçimli olağan genel kurul toplantısı Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak ve bu etkinlik saat 10.00’da başlayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Yunanistan’da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray, Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek. Üçüncülük mücadelesinde ise AEK ile La Laguna Tenerife mücadele edecek. Bu karşılaşmalar sırasıyla 20.00 ve 17.00’de gerçekleşecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Semt 77 Yalovaspor-Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ ve Karşıyaka-Türk Telekom karşılaşmaları yapılacak. Bu müsabakalar da sırasıyla 13.00, 15.30 ve 18.00’de izleyiciyle buluşacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup’taki altıncı ve son maçında Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saati 19.00 olarak belirlenmiş.

Kadınlar Hentbol Süper Lig play-off 3-4’üncülük serisinin ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor’u evinde konuk edecek. Maçın saati ise 17.00.