Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplandı ve Önemli Kararlar Aldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gibi önemli isimler katıldı. Toplantıda, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, yeni nesil çalışma modellerinin hazırlıkları ve Eximbank ihracat kredilerinin etkileri ele alındı. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2026-2028 Orta Vadeli Programı (OVP) kapsamındaki öncelikler de belirlendi.

TOPLANTIDA GÜNDEM

Toplantı açıklamasında, OVP’nin son iki yıl içinde uygulanan ekonomi politikalarının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Temel hedefler arasında makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek, mali disiplini korumak, enflasyonu tek haneye indirmek ve üretkenliği artırmak yer alıyor. Açıklamada, “Bu hedeflerle dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme tesis edilerek kalıcı refah artışı sağlanacaktır.” denildi.

Toplantıda Türkiye’nin ihracat performansı da değerlendirildi. Ülkenin dünya mal ihracatındaki payının yüzde 1,07 seviyesine yükseldiği belirtildi. İhracatçılara yönelik yeni finansman adımları da paylaşıldı; Türk Eximbank’ın sermayesinin artırıldığı, günlük reeskont kredi limitlerinin yükseltildiği ve döviz cinsinden reeskont kredilerinin yeniden işlerlik kazandığı açıklandı.

GELECEK HEDEFLERİ

EKK, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı finansman imkanlarının genişletilmesiyle birlikte Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, işsizlik oranının 28 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiği belirtildi. Mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik politikaların süreceği ve genç nüfusun yetkinliklerini artıracak projelerin genişletileceği ifade edildi.

ANA KONULAR

Toplantıda ele alınan ana konular arasında potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımını teşvik edecek mesleki eğitim programları, yeni nesil çalışma modellerine yönelik mevzuat hazırlıkları ve İhracatın finansmanına ilişkin gelişmeler yer aldı. “Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü bir ekonomi için teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretime odaklanmamız kaçınılmazdır.” denildi. EKK, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda verimliliği artıracak ve istihdamın niteliğini güçlendirecek politikaların hayata geçirileceğinin altını çizdi.