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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Ülkelerin Geleceği, Zorluklardan Fırsatlar Doğuracak

ÜLKELERİN GELECEĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ülkelerin gelecekteki yönünü belirleyen unsurların, karşılaşılan zorluklara yönelik tepkiler ve bu zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlarla belirleneceğini ifade ediyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin dönüşüm sürecinde oldukça avantajlı bir konumda olduğu vurgulanıyor.

TÜRKİYE’NİN AVANTAJLARI

Kurul, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunun yanı sıra güçlü sanayi ve üretim altyapısının, stratejik coğrafi konumunun, Avrupa pazarıyla entegrasyonunun ve Asya ile derinleşen ilişkilerinin, ülkeye küresel ölçekte önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Bu unsurlar, Türkiye’nin mevcut zorluklar karşısında daha güçlü bir pozisyon almasını sağlıyor ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırıyor.

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