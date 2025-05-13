Ekonomi Pahalı, Çalışanlar Rahatsız

VATANDAŞLAR HAYAT PAHALILIĞINDAN YAKINIYOR

Sinop’ta yaşayan halk, yaşam standartlarının düşüklüğünden şikayet ediyor ve hükümetin ekonomik politikalarına eleştiriler yöneltiyor. Vatandaşlardan Fatih Türe, “Öncelikle serbest piyasanın devlet tarafından denetlenmesi gerekiyor. Herkes istediği ürünü istediği gibi satamamalı. Bir markete gidiyorsun bir ürün orada bambaşka, diğer markette bambaşka” diyor. Diğer bir vatandaş Osman Özbayrak ise, “Pazarda en ucuz ürün 30 lira. Bir bağ marul 30 lira, bir bağ maydanoz 25 lira. Tarım ülkesi olan Türkiye’de bu kadar ot, yaprak pahalı olursa her şey pahalı olur” şeklinde konuşuyor.

EKONOMİK SIKINTILAR VE FİYAT ARTIŞLARI

Sinop’ta yaşayan diğer bireyler de Türkiye ekonomisinin durumu hakkında görüşlerini paylaşıyor. Fatih Türe, “Ekonomiden memnun değiliz. Çünkü, Türk lirası çul oldu. Fiyatlar uçtu. Denetim yok. Serbest piyasa adına herkes istediği ürünü istediği gibi satabiliyor. Çok büyük değişiklikler lazım Türkiye’de. Öncelikle serbest piyasanın devlet tarafından denetlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullanıyor. Vergi yükünün giderek arttığını dile getiriyor ve “Bu kadar yüksek vergiler, faizler olmamalı” diyor. Osman Özbayrak ise, “16 bin 500 lira aylık alıyorum. Çalışmasam hiç geçinemiyorum. 16 bin 500 lirayla nasıl geçinelim? Ekonomi berbat” diye konuşuyor.

ÜRETİM VE PAHALILIK ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Nail Nogay, Türkiye’nin tarımda yeterince üretim yapmadığını belirtiyor. “Türkiye’nin tarımda hiçbir girdisi yok. Hepsi dışarıdan dövizle alınıyor. Dışarıdan almak Türkiye’nin zararına oluyor” diyor. Emekli maaşlarının da yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. “14 bin lira alan var, 25 bin lira alan var. Ama hayat pahalı olduğu için aldıkları ücret yeterli değil” şeklinde ekliyor.

GENEL MEMNUNİYETSİZLİK

Mehmet Akalın, genel olarak Türkiye’nin ekonomik şartlarından kimsenin memnun olmadığını ifade ediyor. “Her açıdan memnun değiliz. Vatandaşın geçim sıkıntısı, kira borcu, her şey alt üst” diyor. Mert Kanal ise, alaycı bir yaklaşımla, “En iyi ekonomi bizde. Bizden ala yok. En iyi biziz. Vergilerde de en az ödeyen biziz” şeklinde düşüncelerini aktarıyor. Bu söylemler, Sinop’ta vatandaşların yaşam kalitesi ve ekonomik durumlarına dair yükselen kaygıları yansıtıyor.