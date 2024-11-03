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Ekonomi

Ekonomi Toplantısı Gerçekleşti

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TOPLANTI VE GÜNDEM

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde bir araya geldi. Toplantıda, enflasyonla mücadele etmek ve ekonomideki güncel gelişmeleri değerlendirmek gündemde bulunuyor.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Kurulun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantısının ana konusu, dezenflasyon sürecinde imalat sanayisinin durumu ve yatırım kredilerinin ilerleyişini kapsıyor. Ayrıca, uluslararası kuruluşlardan kredi sağlama yolları da görüşülecek hususlar arasında yer alıyor.

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