Ekonomi torbası TBMM’ye geliyor

AK Parti, ekonomiye dair harekete geçti ve torba yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmaya hazırlanıyor.

Önemli düzenlemelerin yer alacağı kanun teklifinin ayrıntılarını duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş’ın ‘kur korumalı mevduat uygulaması’ndan ’emeklilikte yaşa takılanlar’ (EYT) düzenlemesi ilişkin açıklamaları oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, önemli düzenlemelerin yer alacağı kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.

Seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini söyleyen Elitaş, TBMM’yi, 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündemin beklediğini söyledi.

BASIN KANUNU

Meclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda “dezenformasyonla mücadele yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulunda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçiminin yapılacağını bildirdi.

KYK FAİZLERİNİN SİLİNMESİ

Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin bin liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.

İHRACATÇILARA ”ÇİFTE PASAPORT”

Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını kaydetti.

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, “Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz.” dedi.

Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ

Kur korumalı mevduat uygulamasının 2021’de hayata geçirildiğini anımsatan Elitaş, “Mart 2022’de işletmeleri kur korumalı mevduata dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Yasanın içeriğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yalnızca süreyi 31 Aralık 2023’e kadar uzatmış oluyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar.” diye konuştu.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) DÜZENLEMESİ

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş, “Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023’ten itibaren hayata geçecek.” değerlendirmesini yaptı.