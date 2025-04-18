Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye’nin potansiyeli

KÜRESEL KRİZLER FIRSATLAR DA BARINDIRIYOR

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin açılışında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Küresel krizler riskler kadar fırsatlar da barındırıyor. Türkiye, bu zorlu dönemi sadece riskleri yöneterek değil, yapısal dönüşümü hayata geçirerek kalıcı kazanımlara dönüştürme potansiyeline sahip. Bu nedenle programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” dedi. Zirve, iş ve ekonomi dünyasının merkezi olarak kabul ediliyor.

KÜRESEL İKTİSATTA DİKKAT ÇEKİCİ SORUNLAR VAR

2012 yılından itibaren Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025) başladı. Bu yıl 14’üncü kez düzenlenen etkinlik, saygın siyasetçileri, iş dünyası liderlerini ve akademisyenleri Türkiye’de ağırlıyor. “Ticarette artan korumacılık, yüksek borçluluk, yaşlanan nüfus, yıkıcı teknolojik gelişmeler, iklim krizi ve artan jeopolitik gerilimler küresel ekonomik düzeni şekillendiriyor.” diyen Şimşek, korumacı dalganın temel sebebinin ABD ile Çin arasındaki jeostratejik rekabet olduğunu belirtti.

Mehmet Şimşek, Türkiye’nin bu zorluklar karşısında avantajlı bir konumda olduğunu ifade etti ve şu şekilde konuştu: “Ülkemizin ihracat bağımlılığı görece düşük. Büyümemiz ağırlıklı olarak iç talep tarafından yönlendiriliyor.” İhracatın milli gelir içindeki payının yaklaşık yüzde 20 olduğunu belirten Şimşek, ticaret ortaklarının yapısının güçlü olduğunu vurguladı.

Şimşek, makroekonomik istikrar ve reform programının enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmeyi hedeflediğini belirtti. “Son 10 ayda enflasyon düşüşe geçti ve bu trend sürecek. Sıkı para politikası ve mali disiplinle dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. 2023 yılında sağlanan istihdamın 1 milyona yaklaşmasının önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.

Capital&Ekonomist&StartUp Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, 2024’te 318 trilyon dolara ulaşacak küresel borç krizinin, yalnızca gelişmekte olan ülkeleri değil, aynı zamanda ABD gibi yüksek borç seviyesine sahip gelişmiş ekonomileri de tehdit ettiğini belirtti. Hızla değişen dengelerin Türkiye’nin önüne yeni gelişme fırsatları çıkarabileceğini ifade etti.

RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “İçinde bulunduğumuz dönem, tarihin hızlandığı, belirsizliğin norm hale geldiği, ekonomik sistemlerin yeniden şekillendiği bir dönem.” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti. “Tüm bu saydığım kavramlar, ‘Gelecek 5.0’ın altyapılarını oluşturmaktadır.” diyen Çamlıbel, ticaret kurallarının ve rekabet paradigmalarının yeniden tanımlanacağına dair öngörülerde bulundu.