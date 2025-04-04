“Ekonomide Aleyhte Kampanyayı Milletim Affetmiyor”

CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirten Erdoğan, “Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN BOYKOT ÇAĞRILARINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin boykot çağrılarına tepki göstererek, “2 Nisan’da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, çok daha hareketli bir süreç geçirdi.” dedi.

ABD ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD ziyaretiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, “Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Görüşmeler söz konusu.” şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE VE İMRALI SÜRECİ

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, “Şu anda bu süreç planladığımız şekilde yürüyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine ilerliyor.” açıklamasını yaptı.

EKONOMİDEKİ KAMPANYALARA TEPKİ

Ekonomiye yönelik olumsuz kampanyalara değinen Erdoğan, “Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.” dedi.

DEVLET BAHÇELİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detay paylaşan Cumhurbaşkanı, “Devlet Bey ile telefon görüşmesi yaptım. Sayın Bahçeli sorduğumda ‘Sağlığım iyi.’ dedi. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.” ifadelerini kullandı.