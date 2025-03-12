Ekonomide Kadın Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Açıklandı

ÇALIŞTAY SONUÇLARI AÇIKLANDI

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İş Kadınları Meclisi ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu, Diyarbakır Sanayi Mektebi koordinasyonunda 22 Kasım 2024 tarihinde “Ekonomide Kadın Çalıştayı” düzenledi. Çalıştayın sonuç bildirgesi, Diyarbakır Gastronomi Merkezi’nde yapılan programla açıklandı. Programda sunum gerçekleştiren DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok, “DTSO’ya kayıtlı işletmelerin yüzde 15’inde kadınlar ortak veya temsilci olarak yer alıyor. Kadınların yüzde 36’sı işletmelerde yalnızca hissedar veya sembolik olarak yönetici düzeyinde yer alıyor” ifadelerini kullandı. Ok, kadının girişimci olmasında ailelerin önemli bir rolü olduğunu, kadınların genellikle aileden gelen işleri sürdürmek için işletmelere katıldığını belirtti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANLARI

Ok, Türkiye’de çalışma çağındaki kadınların yarısının ev içi işler nedeniyle işgücüne katılamadığını vurguladı. “İşgücüne katılım oranı kadınlarda ülke genelinde yüzde 35 iken, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bu oran yüzde 22,7. Bu bölgede kadınların yaklaşık yüzde 80’i ev içi işler nedeniyle işgücüne katılamıyor” dedi. Kentte aktif olarak faaliyet gösteren 27 kadın kooperatifinin bulunduğunu ifade eden Ok, bu kooperatiflerin gıda ve el sanatları gibi alanlarda yoğunlaştığını belirtti. DTSO’ya kayıtlı 436 karma kooperatifin yalnızca 59’unda kadınların ortak konumda yer aldığına dikkat çekti.

YENİLİKÇİ KOOPERATİFLER GEREKİYOR

Ok, yerel ihtiyaçlar, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm dikkate alınarak yenilikçi kooperatiflerin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. “Kentsel alanlarda eşitsizlikler artıyor, kent yoksulluğu ve kadınların kentleşmeyle karşı karşıya kaldığı derin yoksulluk daha da ağırlaşıyor. Sosyal yardımlar dışında hak temelli kadın ve çocukları merkeze alan sürdürülebilir politikalar geliştirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Çalıştayda, tekstil, tarım ve turizm sektörlerindeki dönüşüm ile yerelde işbirlikleri ile yapılabilecek çalışmalara da yer verildi.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, “DTSO Kadın Meclisi olarak 2019’da kurulduğumuzda DTSO’ya kayıtlı kadın girişimcileri bir araya getirme hedefimiz vardı. Bugün 53 kadının yer aldığı bir meclis olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi. Ekingen, genç kadınları destekleyecek Diyarbakır Girişim Sermayesi Fonu kurulmasının ve yerel kurumlarla işbirliği içinde Kadın Ekonomi Platformu oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

GENÇ KADINLARIN DURUMU ENDİŞE VERİCİ

TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Defne Eyyubi, Diyarbakır’ın da içinde bulunduğu bölgedeki gençlerin durumu hakkında “Gençlerin yüzde 51’i, genç kadınların ise yüzde 77’si ne eğitimde ne istihdamda. Yani her dört genç kadından üçü sistemin dışında. Bu yalnızca bir oran değil, bu şehirde yaşayan ve hayalini gerçekleştiremeyen binlerce genç kadının durumu” şeklinde konuştu. Eyyubi, genç kadınların üretime katılmadığı bir bölgede kalkınmanın mümkün olmadığını belirtti.