Ekonomide Kadın Çalıştayı Sonuçları Açıklandı

ÇALIŞTAY SONUÇLARI AÇIKLANDI

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İş Kadınları Meclisi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, Diyarbakır Sanayi Mektebi koordinasyonunda 22 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen “Ekonomide Kadın Çalıştayı” sonuç bildirgesi, düzenlenen bir programla duyuruldu. Program, Diyarbakır Gastronomi Merkezi’nde yapıldı ve DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok’un yaptığı sunumla önemli veriler paylaşıldı.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN DURUMU

Ok, sunumunda DTSO’ya kayıtlı işletmelerin yüzde 15’inde kadınların ortak veya temsilci olarak yer aldığını belirtirken, kadınların yüzde 36’sının yalnızca hissedar ya da sembolik yönetici düzeyinde bulunduğunu ifade etti. Kadınların girişimci olmasında ailelerinin önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Ok, pek çok kadının aileden gelen işleri sürdürmek için işletmelere katıldığını söyledi. Kadın girişimcilerin yüzde 69’unun 9 yıl ve altında girişimcilik deneyimine sahip olduğunu belirten Ok, “Son 10 yılda kadınlar daha çok işletmelerde yer aldılar, ancak bu alandaki deneyimleri de oldukça yeni” dedi.

Türkiye genelinde çalışma yaşındaki kadınların yarısının ev içi işler dolayısıyla işgücüne katılmadığına da dikkat çeken Ok, “İşgücüne katılım oranı kadınlarda ülke genelinde yüzde 35 iken, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yüzde 22,7. Bu bölgede kadınların yaklaşık yüzde 80’i ev içi işler nedeni ile işgücüne katılamıyor” şeklinde konuştu. Diyarbakır’daki aktif 27 kadın kooperatifinin çoğunun gıda ve el sanatları gibi ev içindeki rollerin devamı niteliğinde işlere odaklandığını belirtti.

KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENMESİ

Ok, DTSO’ya kayıtlı 436 karma kooperatifin yalnızca 59’unda kadınların ortak olarak yer aldığını ekledi. Yenilikçi kooperatiflerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Ok, “Kentsel alanlarda eşitsizlikler giderek artıyor, kent yoksulluğu ve kadınların karşı karşıya kaldığı derin yoksulluk daha da ağırlaşıyor. Sosyal yardımlar dışında, hak temelli kadın ve çocukları merkeze alan sürdürülebilir politikalar geliştirmek önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

GENÇ KADINLAR İÇİN DESTEK GEREKİYOR

Etkinlikte, genç kadınları destekleyecek Diyarbakır Girişim Sermayesi Fonu’nun kurulması ve yerel kurumların birlikte hareket ederek Kadın Ekonomi Platformu oluşturması gerektiğinden bahsedildi. DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, “DTSO Kadın Meclisi olarak 2019 yılında ilk kurulduğumuzda, DTSO’ya kayıtlı kadın girişimcileri bir araya getirmek için yola çıktık. Bizler iş kadınları meclisi olarak, genç kadınları destekleyecek Diyarbakır Girişim Sermayesi Fonu’nun kurulmasının ve Kadın Ekonomi Platformu’nun kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum” dedi.

GENÇ KADINLARIN İSTİHDAMDAKİ DURUMU

TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Defne Eyyubi ise, “Veriler çok net: Diyarbakır’ın da içinde yer aldığı bölgede gençlerin yüzde 51’i ve genç kadınların yüzde 77’si ne eğitimde ne istihdamda. Yani her dört genç kadından üçü, sistemin dışında. Bu sadece bir oran değil; bu şehirde yaşayan, hayalini kuramayan ve çabasına karşılık bulamayan binlerce genç kadının durumudur. Genç kadınların üretime katılmadığı bir bölgede kalkınma mümkün değildir” şeklinde vurguladı.