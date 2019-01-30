Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomiye dair kritik açıklama Türkiye İstatistik Kurumu’ndan geldi. TÜİK, ekonomik güven endeksinin Ocak’ta yüzde 4,2 oranında düşerek 78,5 olduğunu duyurdu.

Buna göre; ekonomik güven endeksi 2018 Aralık ayında 81,9 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 78,5 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ocak ayında tüketici güven endeksi 58,2 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 95,4 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 78,3 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 92,5 değerine geriledi. Ocak ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56,7 değerine yükseldi.

TRT