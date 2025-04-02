Ekonomik İstikrar İçin Siyasi Çatışmalardan Kaçının

ÜRETİCİ FİRMALARIN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yaptığı basın açıklamasında, “Ekonomik büyüme için üretim yapan ve dünya ile rekabet eden firmalarımızın siyasi çatışmaların parçası haline getirilmesi hem bu şirketlere hem de ülke ekonomisine büyük zararlar verir” ifadelerini kullandı. Boykot çağrıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Matlı, boykot edilen firmaların ekonomik istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

İŞ DÜNYASI TEMEL YAPI TAŞIDIR

Matlı, özellikle üretici firmaların siyasi gündemin dışında tutulması gerektiğini aktararak, “Bursa Ticaret Borsası olarak, iş dünyası ülke ekonomisinin en temel yapı taşlarından biridir. Bu firmalar, üretim, iş gücü ve ihracat odaklı çalışarak Türkiye’nin büyümesine katkı sağlamaktadır” dedi. Ekonomik büyüme için gereken desteklerin altını çizen Matlı, “Bu tür girişimler, iş dünyamızın faaliyetlerini zorlaştırmakta ve ekonomimizin temel dinamiklerini sarsmaktadır” şeklinde konuştu.

ORTAK DUYARLILIK GEREKİYOR

Matlı, “Ülkenin ekonomik geleceği üretici firmaların güçlü bir şekilde varlık göstermelerine bağlı” diyerek, siyasi kutuplaşmaların iş dünyasına zarar vermemesi için ortak bir duyarlılık geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Kişisel tepkiler ve olumsuz çağrılar, sadece firmalarımızı değil, Türkiye’nin ekonomik gücünü de tehlikeye atmaktadır” dedi.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM ŞART

Son olarak Matlı, “Sorunları büyütmek değil ortak hareket ederek sağlam ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak önceliğimiz olmalıdır” diyerek, gerekli adımların atılması gerektiğine dikkat çekti. Demokratik toplumlarda eleştirinin bir hak olduğunu hatırlatan Matlı, çözümün yapıcı yaklaşımlardan gelmesi gerektiğini ifade etti. Ekonomik büyüme ve iş gücünün sürekliliği için üretim yapan firmaların desteklenmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.