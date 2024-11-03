Ekonomik Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTI GÜNDEMİ ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde bir araya geldi. Bu toplantıda, enflasyonla mücadele konusu ve ekonomideki diğer gelişmeler üzerinde durulması planlanıyor. EKK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Cevdet Yılmaz, toplantıda başkanlık yapıyor.

KATILIMCILAR VE GÜNDEM MADDELERİ

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, SGK Başkanı Raci Kaya ve bazı bakan yardımcılarının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Gündemde ise dezenflasyon sürecinde imalat sanayisine yönelik süreçler ve yatırım kredilerinin gelişimi yer alıyor. Ayrıca, uluslararası kuruluşlardan kredi sağlama konuları da görüşülecek. Toplantının tamamlanmasının ardından bir yazılı açıklama yapılması bekleniyor.