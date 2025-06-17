Ekonomik Kriz, Prestige Mall’ı Etkiledi

EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİ

Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz, Türkiye’de pek çok işletmenin iflas etmesine yol açarken, bu duruma dev bir alışveriş merkezi de eklendi. İstanbul’un Bahçeşehir ilçesindeki Gölet bölgesinde bulunan ve 18 yıldır sürekli olarak hizmet veren Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, haziran ayının sonları itibarıyla faaliyetlerini durdurma aşamasına geliyor. Ekonomim’den Yener Karadeniz’in belirttiğine göre, Türkiye’nin ilk lüks ve butik tasarıma sahip alışveriş merkezlerinden biri olan Prestige Mall’daki 10-15 mağaza da haziran sonuna dek kapanacak.

PRESTİGE MALL’UN TARİHÇESİ

Prestige Mall, Türkiye’deki AVM yatırımlarının hız kazandığı 2000’li yılların ortasında, lüks ve butik konumuyla inşa edilmiş bir proje olarak öne çıkıyor. 25 bin metrekarelik bir alana ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir bir yüzeye sahip olan alışveriş merkezi, 2007 yılı mart ayında kapılarını açtı. Açılışından kısa bir süre sonra, 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Bu satış, yatırımcıların ilgisini artıran ilk adım oldu. 2013 yılında Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralınan Prestige Mall, zaman içerisinde isimleri yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen yatırımcıların eline geçti. O dönem, iş insanı Mansur Topçuoğlu’nun AVM’yi satın almak için girişimi de basına yansıdı; ancak bu satın alma gerçekleşmedi ve mülkiyet MSFD A.Ş. bünyesinde kaldı.

SON DÖNEMDEKİ SORUNLAR

Zamanla ziyaretçi sayısında düşüş yaşanan, marka karması daralan ve rekabet gücünü kaybeden alışveriş merkezi, büyük ölçüde işlevsiz hale geldi. Son yıllarda doluluk oranı %50’nin altına düştü. Çalışanlar, gelir ve gider dengesinin bozulduğunu ve bu nedenle maaşların uzun süre aksadığını belirtiyor. Prestige Mall’un kapanışı, sadece bir alışveriş merkezi için değil, aynı zamanda bir dönemin yatırım anlayışının sona erdiğinin de göstergesi olarak değerlendiriliyor. Günümüzde sektörde, yenilikçi, çevik ve çok boyutlu yaklaşımlar desteklenmeyen AVM projelerinin ayakta kalma şansı giderek zorlaşıyor.