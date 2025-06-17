Ekonomik Kriz, Prestige Mall’u Kapatıyor

KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİ

Küresel düzeydeki ekonomik kriz, Türkiye’de birçok firmanın iflas etmesine yol açarken, bu duruma bir büyük alışveriş merkezi de eklendi. İstanbul’un Bahçeşehir ilçesinin Gölet bölgesinde bulunan ve 18 yıldır kesintisiz hizmet veren Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, haziran ayının sonunda kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Ekonomim’den Yener Karadeniz’in bildirdiğine göre, Türkiye’nin ilk lüks ve butik konseptte tasarlanan alışveriş merkezlerinden biri olan Prestige Mall içerisindeki 10-15 mağaza da haziran sonuna kadar faaliyetlerine son verecek.

PRESTIGE MALL’UN TARİHÇESİ

Prestige Mall, devinime ayak uyduramayan örneklerden birisi olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de AVM yatırımlarının hız kazandığı 2000’li yılların ortalarında, lüks ve butik segmentte konumlanan ilk alışveriş merkezi olma hedefiyle kurulan proje, 25 bin metrekarelik toplam alanı ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir oturumuyla 2007 yılının mart ayında açılmıştı. Süzer Grubu tarafından gerçekleştirilen bu proje, kısa bir süre sonra 2007’de 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcı ilgisi bu satışla da sınırlı kalmadı ve 2013 yılında Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralındı.

SON DÖNEMDEKİ SORUNLAR

Prestige Mall, ilerleyen yıllarda çeşitli yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen isimlerle ilişkili hale geldi. O süreçte iş insanı Mansur Topçuoğlu’nun alışveriş merkezini satın almak için girişimlerde bulunduğu haberleri basına yansıdı. Ancak bu satın alma gerçekleşmedi ve mülkiyet MSFD A.Ş. bünyesinde kaldı. Zamanla ziyaretçi trafiği azaldı, marka karması daraldı ve rekabet gücü kayboldu. AVM, yıllar içinde sembolik birkaç mağaza dışında büyük ölçüde işlevsiz hale geldi. Son dönemlerde doluluk oranı yüzde 50’nin altında olan alışveriş merkezinin çalışanları, gelir ve gider dengesinin bozulmasından dolayı maaşların aksamaya başladığını ifade etti.

KAPANIŞIN ANLAMINA

Prestige Mall’un kapanışı, yalnızca bir alışveriş merkezinin sonunu değil, aynı zamanda bir dönemin yatırım anlayışının sona erdiğinin de sembolü oluyor. Sektörün bu noktada, yenilikçi, çevik ve çok boyutlu yaklaşımlarla desteklenmeyen AVM projelerinin hayatta kalma şansının giderek zorlaştığı görülüyor.