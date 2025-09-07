Ekonomik Politikalarda Üç Yıl Planı Açıklanıyor

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın yapılacak basın toplantısında, ekonomik politikalara dair üç yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Programı açıklayacağını duyurdu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, basın toplantısının saat 09.00’da gerçekleşeceğini vurgulayarak, “Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor” ifadelerini kullandı.

PROGRAMIN TEMEL KILAVUZU

Yılmaz, OVP’nin 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyduğunu ve yapısal reform hedeflerini paylaştığını belirtti. “Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz” dedi.

HEDEFLERİMİZDE KARARLILIK

Cumhurbaşkanı ile toplumun desteğiyle belirlenen hedeflere kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade eden Yılmaz, “Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız” şeklinde konuştu.