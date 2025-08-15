Ekonomik Veriler Kripto Piyasalarını Etkiledi

KRİPTO PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Ekonomik göstergeler, kripto piyasalarının duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Üretici fiyat endeksinin yıllık yüzde 3,3’lük artışı, ekonomistlerin öngördüğü yüzde 2,5’lik seviyeyi geçti. Bu durum, Fed’in Eylül ayında faiz indirimi yapma ihtimalinde sınırlı bir gerileme yaşanmasına neden oldu. CoinGlass verilerine göre, son 24 saat içerisinde toplam 1 milyar doları aşan pozisyon kapatıldı. Bu tasfiyelerin yaklaşık 782 milyon doları long pozisyonlardan kaynaklanıyor. En yüksek tekil tasfiye ise 6,25 milyon dolarlık ETH/USDT pozisyonu oldu. Bu veriler, kripto türev piyasalarındaki kaldıraç riskinin boyutunu ortaya koyuyor.

BITCOIN VE ETHEREUM ÜZERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Lider kripto para birimi Bitcoin, enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra rekor seviyeden düşmeye başladı. Ethereum da benzer bir grafik izliyor. Piyasa uzmanları, bu düşüşün temel nedeninin Fed’in para politikasındaki belirsizlik olduğunu ifade ediyor. CME FedWatch Tool verilerine göre Eylül ayında faiz indirimi olasılığı, yüzde 94’ten yüzde 92’ye geriledi. Bu durum, yatırımcıların risk iştahındaki azalmayı yansıtıyor.

Altcoin piyasasında açık pozisyon tutarı, rekor 47 milyar dolara ulaşmış durumda. Analistler, bu yüksek kaldıraç seviyelerinin volatilite artışında hem yükselişleri hem de düşüşleri büyütebileceği konusunda uyarılıyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak istihdam verileri ile Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının, piyasalardaki volatilitenin devam etmesine neden olabileceği öngörülüyor.