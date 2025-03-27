Ekonomik Zorluklar ve Siyasi Çağrılar

EKONOMİK GELİŞMELERİN ARTAN BEDELİ

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM’de gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye’nin ekonomik durumu üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde yaşanan olaylarla birlikte milletin ekonomik zorluklarla yüzleşmeye devam ettiğini vurgulayan Ün, “Borsadaki şirketlerin piyasa değeri 2 trilyon lira düştü. Yatırımcıların dövize geçişi hızlandı. Gösterge faizleri yüzde 37’den yüzde 44’e yükseldi. Hazinenin borçlanma maliyeti 7,5 puan arttı, risk primimiz 250 puandan 328 puana yükseldi. Bu riske bağlı olarak da elbette dış borçlanma faiz maliyetimiz arttı, kur fırlamalarının önüne geçmek için 21 aydır biriktirilen rezervlerden 25 milyar dolar eksildi. 15 milyar doların üzerinde sıcak para çıkışı olduğunu ifade ediyorlar.” şeklinde konuştu.

SİYASİ AHLAK VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE ÇAĞRISI

Milletvekili Ün, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun liderliği döneminden bu yana siyasi ahlak yasası ve yolsuzlukla mücadele konularında atılması gereken adımları dile getirdiklerini hatırlattı. “Bu çağrılarımıza kulak asılmadığını gördükçe de yolsuzlukla gerçek manada mücadele edildiğini düşünmüyoruz. İhtimal vermiyorum ve umut ediyorum ama bir kayyum ataması söz konusu olursa bunun maliyetinin çok daha ağır olabileceğini.” dedi. Ayrıca, Kanal İstanbul Projesi hakkında endişelerini dile getirerek, “Bakan Murat Kurum, başkan adaylığı sürecinde Kanal İstanbul Projesi’ni doğru bir şekilde gündeminden de vaatlerinden de çıkarmıştı, umarım, bu geçici bir irade değildir.” ifadesini kullandı. Ün, toplumun değerlerini hedef alan saldırıları da kınadı. “Demokratik tepkisini göstermekten aciz şuursuzların ahlaksızca Cumhurbaşkanımızın merhum annelerine küfürlü saldırılarını da Dilek İmamoğlu’na yönelen çirkin hakareti de kınadığımı, telin ettiğimi ifade etmek istiyorum.” dedi.

Ülkenin Gündemi ve Tezlerin Kabul Görmesi

Konuşmasında, ülkenin gündemine dair önemli noktaları da vurgulayan Ün, “AB’yle ilişkilerde yeni fazlara geçme fırsatı doğmuşken, terör meselesini bizlerin de destek olduğu üzere ülkenin gündeminden çıkarma iradesini ortaya koymuşken, coğrafyamızda Türkiye’nin tezleri kabul görmeye başlamışken, makro gelişmelerin iyileşme gösterdiği ifade edilirken neden bunlar yaşanıyor?” şeklinde sorular yöneltti. Ekonomik durumu ve toplumsal gelişmeleri değerlendirerek çözüm önerileri sunmaya çağırdı.