Ekonomist Evren Devrim Zelyut Hayatını Kaybetti

Ekonomist Evren Devrim Zelyut’un vefatı

Evren Devrim Zelyut, gazeteci Rıza Zelyut’un oğlu olarak tanınan bir ekonomist, uzun bir süredir tedavi görüyordu. Bugün alınan üzücü bir haberle hayatını kaybettiği duyuruldu. Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından bilinen Zelyut, sosyal medya hesabında tedavi sürecine ilişkin bilgiler paylaşmıştı.

hastaneye gireceğini duyurmuştu

Evren Devrim Zelyut, 2024 yılı Eylül ayında bir ameliyata gireceğini belirten bir mesaj paylaşarak, “Bugünkü sabah raporunu yayınlayamadım çünkü cuma sabahı (yarın) bir ameliyata gireceğim testler şimdi bitti, Allah izin verirse 4-5 gün sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Kırdığım kalplerden, kızdırdığım insanlardan af diliyorum, görüşmek dileğiyle…” ifadelerinde bulunmuştu. Fakat maalesef, bugün kendisinden kötü bir haber geldi. Zelyut, sosyal medya aracılığıyla tedavi sürecinin devam ettiğini ve dualara ihtiyacı olduğunu aktarmıştı.

son mesajında umut dolu sözler söylemişti

Evren Devrim Zelyut, 4 Mart 2025 tarihinde sosyal medya üzerinden takipçilerine, “Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın.” şeklinde umut dolu sözler söylemişti.

hayatı ve kariyeri

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982’de İstanbul’da dünyaya geldi. Rıza Zelyut’un oğlu olarak, erken yaşlarda gazetecilik ve yazarlık kültürüyle büyüdü. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetin ardından Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak profesyonel kariyerine adım attı. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.’de çalışmaya başladı ve 2010 yılında Arıkanlı Holding’e transfer oldu. Son olarak, 2013’te kendi şirketi Avrasya Yatırım’ı kurarak kariyerine yön vermeyi başardı.