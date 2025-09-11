Ekonomist Mustafa Aşkın, HABERLER.COM’a Katıldı. Merkez Bankası, Politika Faizini Düşürdü. Enflasyon, Kurları ve Altın Üzerine Değerlendirme. Aşkın, FED’in Olası Etkilerini Açıkladı

MUHAKKAK GÜNDEMDE OLAN FİNANSAL DEĞERLENDİRMELER

Ekonomist Mustafa Aşkın, Melis Yaşar’ın sunduğu programda Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık politika faiz indirimi sonrası gelişmeleri masaya yatırdı. Aşkın, bu hareketin piyasa beklentilerini karşıladığını vurguladı. Enflasyon, döviz kurları, altın fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın olası etkileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Aşkın, Merkez Bankası’nın yaptığı 250 baz puanlık indirimin, piyasalarda beklenen seviyelere yakın bir hareket olduğunu ifade etti ve “Bu karar, piyasanın öngördüğü seviyelere yakın bir indirimi ifade ediyor” dedi.

ENFLASYON RAKAMLARINDAKİ ARTAN RİSKLER

Aşkın, yılın son çeyreğinde enflasyonun gidişatına dikkat çekti. “Eylül ve ekim aylarında yüksek enflasyon rakamları görme ihtimalimiz var. Bu nedenle para politikalarında dikkatli adımlar atılması gerekiyor” sözleriyle durumu değerlendirdi. Merkez Bankası’nın mevcut stratejisi hakkında da bilgi veren Aşkın, faiz indirimlerinin normal şartlarda kademeli olarak devam edebileceğini, ancak bu sürecin enflasyon verileri ve piyasa dinamikleriyle doğrudan bağlantılı olacağını belirtti.

FED’İN FAİZ POLİTİKALARININ ETKİSİ

Mustafa Aşkın, ABD Merkez Bankası’nın (FED) olası faiz indirimlerinin piyasalara olası etkilerine de değindi: “FED’in faiz indirimi sonrası dolar değer kaybedebilir, altın ise değer kazanabilir. Özellikle gram altının 5 bin TL seviyelerine ulaşması mümkün” diyerek piyasaların bu gelişmelerden nasıl etkileneceğini aktardı.