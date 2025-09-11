Ekonomist Mustafa Aşkın Programda Yer Aldı. Merkez Bankası Faizi Düşürdü. Piyasa Beklentileri Karşılandı. Enflasyon Ve Dolar Üzerine Açıklamalar Yaptı. FED’in Olası Etkileri Üzerine Değerlendirme Yaptı

Ekonomist Mustafa Aşkın, Melis Yaşar’ın sunduğu programa katıldı. Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan düşürmesi sonrasında gelişmeleri masaya yatıran Aşkın, piyasa beklentilerinin karşılandığını ifade etti. Enflasyon, döviz kurları, altın fiyatları ve FED’in olası etkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİNE YAKIN BİR ADIM

Mustafa Aşkın, Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan düşürerek piyasanın genel beklentisine uygun bir hareket yaptığını vurguladı. “Bu karar, piyasanın öngördüğü seviyelere yakın bir indirimi ifade ediyor” şeklinde konuştu. Yılın son çeyreğinde enflasyonun gidişatına dikkat çeken Aşkın, “Eylül ve ekim aylarında yüksek enflasyon rakamları görme ihtimalimiz var. Bu nedenle para politikalarında dikkatli adımlar atılması gerekiyor” dedi.

KADAMELİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Aşkın, Merkez Bankası’nın mevcut stratejisi hakkında da görüş bildirdi. “Normal şartlar altında faiz indirimlerinin kademeli olarak devam etmesi beklenebilir. Ancak bu süreç, enflasyon verileri ve piyasa dinamikleriyle doğrudan bağlantılı olacak” dedi. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (FED) olası faiz indirimlerinin piyasalara yansımasına da temas etti. “FED’in faiz indirimi sonrası dolar değer kaybedebilir, altın ise değer kazanabilir. Özellikle gram altının 5 bin TL seviyelerine ulaşması mümkün” şeklinde sözlerini tamamladı.