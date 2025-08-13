Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Ekonomi Değerlendirmesi Yaptı

PROF. DR. SEYFETTİN ERDOĞAN’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Melis Yaşar ile yapılan programda ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, gündemdeki önemli ekonomik konuları ele aldı. Hükümetin memur ve emekliye yönelik açıkladığı ilk zam teklifine dikkat çeken Erdoğan, FED’in olası faiz indirimi kararının getireceği değişiklikleri ve bunların altın fiyatları üzerindeki etkilerini de yorumladı. Özellikle Trump’ın Rusya’dan petrol ithal eden ülkelere uygulamayı planladığı ek vergilerin Türkiye için yaratabileceği potansiyel sıkıntılara vurgu yaptı. Yatırımcılara portföy çeşitliliği konusunda değerli önerilerde bulundu.

ZAM TEKLİFİNİN PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Erdoğan, hükümetin açıkladığı ilk zam teklifinin piyasaların beklentileri açısından önemli olduğunu belirtti. “Enflasyon ve alım gücü dengesi açısından sonuçlarının yakından takip edilmesi gerekiyor” diyerek, bu durumun piyasalardaki dinamiklere etkisini paylaştı. Ayrıca, FED’in faiz oranlarını düşürmeye yönelik beklentilerin altın fiyatlarını artırabileceğini ifade etti. “Bu tür küresel gelişmeler, yatırımcıların portföy dağılımlarında önemli değişiklikler yapmasına yol açar” şeklinde yorumladı.

Gümrük tarifeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, bunların ülkelerin ulusal ekonomilerini koruma ve güçlendirme amacı taşıdığını belirtti. Trump’ın yeni vergi planlarının Türkiye’ye olası etkilerini değerlendirirken, yatırımcılara risk dağılımı konusunda öneriler sundu. “Tüm gelirinizi tek bir yatırım aracına yönlendirmek, dalgalı piyasa koşullarında ciddi kayıplara yol açabilir” ifadeleriyle dikkat çekti. Yatırımcıların, portföylerini çeşitlendirerek daha güvenli bir yol izlemeleri gerektiğini vurguladı.