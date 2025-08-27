Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Kur Korumalı Mevduat’ı değerlendirdi. Uygulamanın maliyeti yüksek ama gerekli. 11 milyar dolar, sistemi tehdit etmeyecek.

KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Haberler.com canlı yayınında sunucu Melis Yaşar’ın sorularını yanıtlayan Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Kur Korumalı Mevduat’ın sona ermesi ve FED’in olası faiz kararını değerlendirdi. Erdoğan, uygulamanın dövizdeki sıçramayı kırmak için doğru bir politika olduğunu ancak maliyetinin ağır olduğunu belirtti. Sistemde kalan 11 milyar doların finansal sistemi tehdit etmeyeceğini vurguladı. Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesini nasıl yorumladığını ve gerekli olup olmadığını soran Melis Yaşar’a yanıt veren Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, “Evet, şimdi kur korumalı uygulamanın gerekirliği konusu hâlâ tartışılıyor. Bazı ekonomistler bunun çok ciddi maliyetinin olduğunu ifade ediyor. Bazıları daha ılımlı bir bakış açısına sahip. Ben neredeyim? Ben ikisinin ortasındayım” diyerek süreci değerlendirdi.

KUR KORUMALI POLİTİKA UYGULAMASININ GEREKLİLİĞİ

Erdoğan, “Kur korumalı politika uygulaması bundan birkaç yıl önce… O dönemde ortaya çıkan kurlarda müthiş bir artış meydana geldi. Şimdi bu tip durumlarda maalesef Türk lirasını desteklemek, dövizlerdeki sıçramayı kırmak amacıyla kullanabileceğiniz enstrümanlar belli. Kur Korumalı Mevduat uygulaması da bunlardan bir tanesi” dedi. Ancak uzun vadede bu uygulamanın çok ciddi tahribatlar yaratabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Erdoğan, uygulamanın yüksek maliyetine de dikkat çekti. “Bu politikanın çok yüksek maliyeti olduğunu kabul etmek lazım. Bu tip şok politikalar durumunda gelir dağılımında gerçekten ciddi negatif etkiler söz konusu oldu. Maliyetinin 60 milyar dolar olduğunu söyleyenler var” ifadesini kullandı.

Kur Koruma Mevduat sisteminin iptalinin nasıl uygulanacağına dair bilgi veren Erdoğan, “Bu yılın şubat ayında şirketler için sistem sonlandırıldı. 23 Ağustos’ta da bireyler için sistemin sonlandırıldığını görüyoruz” dedi. Sistemde mevcut 11 milyar dolarlık paranın çok ciddi sorunlar yaratmayacağını dile getirerek, “Çünkü 11 milyar dolarlık bir para, Türkiye’deki finansal sistemi bir anda tahrip edecek bir miktar değil” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Kaldı ki, şöyle bir yanlış hesaplama söz konusu: Şu anda kalan 11 milyar doların hepsi bir anda sisteme enjekte olmayacak” diyerek sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Erdoğan, “Aralık ayına kadar 11 milyar doların aşamalı olarak sistemden çıkacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki iki ayda aşağı yukarı 4 milyar dolarlık bir çıkış olacak. Ekim ayında yine 4 milyar dolar, kasım ayında 3 milyar dolar, en son aralık ayında ise 100 milyon TL civarında çıkış olacak” dedi. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalara da vurgu yaptı. “Dolayısıyla bütün bunları dikkate aldığımızda, 11 milyar dolarlık sistemden para çıkışı aylara yayılacağı için bu bir anda finansal sisteme ani bir parasal saldırı veya parasal enjeksiyon olarak değerlendirilmesi mümkün değildir” ifadeleriyle sürecin dinamiklerini açıkladı.