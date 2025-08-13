Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Yorumladı

EKONOMİ GÜNDEMİ ÜZERİNE YORUMLAR

Melis Yaşar’ın programında konuk olan ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, ekonomi alanındaki önemli gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, hükümetin memur ve emekliye yönelik açıkladığı ilk zam teklifinin yanı sıra, FED’in olası faiz indirimi kararının altın fiyatlarına olan etkilerini ve gümrük tarifelerinin ekonomi politikalarındaki rolünü ele aldı.

YATIRIMCILARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Erdoğan, Trump’ın Rusya’dan petrol ithal eden ülkelere uygulamak istediği ek vergilerin Türkiye için potansiyel sorunlar yaratabileceğini ifade etti. Ayrıca, portföy çeşitliliği konusunda yatırımcılara dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı. Açıklanan zam teklifinin piyasalardaki beklentiler açısından önemini vurgulayan Erdoğan, “Enflasyon ve alım gücü dengesi açısından sonuçlarının yakından takip edilmesi gerekiyor” dedi.

ALTIN FİYATLARI VE EKONOMİ POLİTİKALARI

FED’in faiz oranlarını düşürme yönündeki beklentilerin altın fiyatlarını yukarı çekeceğini belirten Erdoğan, “Bu tür küresel gelişmeler, yatırımcıların portföy dağılımlarında önemli değişiklikler yapmasına yol açar” ifadesini kullandı. Ayrıca, gümrük tarifelerinin ülkelerin ulusal ekonomilerini koruma amacını taşıdığını ileri sürerek Trump’ın yeni vergi planlarının Türkiye üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

RİSK DAĞILIMININ ÖNEMİ

Yatırımcılara risk dağılımı konusunda da tavsiyelerde bulunan Erdoğan, “Tüm gelirinizi tek bir yatırım aracına yönlendirmek, dalgalı piyasa koşullarında ciddi kayıplara yol açabilir” dedi.