Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Zam Teklifini Yorumladı

MEMUR VE EMEKLİ ZAM TEKLİFİNE YORUM

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, hükümetin memur ve emeklilere yönelik açıkladığı ilk zam teklifini değerlendirirken, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler hakkında da önemli gözlemlerde bulundu. Erdoğan, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine yönelik baskı altında kalabileceğine dikkat çekerek, böyle bir durumun altın fiyatlarını yukarı taşıyabileceğini belirtti.

DÖVİZ TARİFELERİ VE RUSYA PLANLARI

Gümrük tarifelerinin mantığına değinen Erdoğan, ülkelerin ulusal ekonomilerini koruma ve güçlendirme amacını taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Donald Trump’ın Rusya’dan petrol ithal eden ülkelere ek vergi uygulama planlarının Türkiye için bazı sorunlar oluşturabileceğini ifade etti.

YATIRIMCILARA TAVSİYE

Prof. Dr. Erdoğan, yatırımcılara yönelik de bazı tavsiyelerde bulundu. Risklerin azaltılması amacıyla portföy çeşitliliğine önem verilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Bütün gelirinizi tek bir sepete yüklemeyin” uyarısında bulundu. Bu yaklaşım, yatırımcıların daha sağlam bir finansal yapı oluşturmasını sağlayabilir.