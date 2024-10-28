Ekonomistler, Asgari Ücret Artışını Eleştirdi

MERKEZ BANKASI BAŞKANI’NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 23 Ekim tarihinde Washington’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, asgari ücrete yapılması beklenen yüzde 25 civarı artışın, 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olabileceği mesajını verdi.

EKONOMİSTLERDEN KAYGI DOLU YANIT

Karahan’ın bu beyanı, iktisatçılardan büyük tepki aldı. 120 ekonomist, asgari ücrete yapılması planlanan yüzde 25’lik zam hakkında kaygılarını dile getirdi. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden ve yurtdışındaki birçok üniversite ile kurumlardan ekonomistlerin imzasını taşıyan ortak bildiride, asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınmasının ve gelir dağılımını göz önünde bulunduran bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesinin önemi vurgulandı. Ekonomi politikasını yönetenler “acilen” adım atmaya çağırıldı.

UYGULANAN POLİTİKALAR ÜZERİNE ELEŞTİRİ

Ekonomistlerin ortak bildirisinde, yürürlüğe konulan para ve maliye politikalarının, enflasyonla mücadele hedefine göre şekillendirildiği belirtilerek, “2024 yılı Temmuz ayında asgari ücret artışından kaçınılması ve 2025 yılı Ocak ayı için öngörülen artışın, gerçekleşen enflasyon yerine beklenen enflasyon oranı (yüzde 25) baz alınarak belirlenmesi planı, bilimsel ve sosyal açıdan kaygı vericidir” ifadesine yer verildi. Metinde, enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil bir şekilde dağıtılması gerektiği vurgulandı. Asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğu belirtildi. Ayrıca, gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağına da dikkat çekildi.