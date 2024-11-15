Ekonomistler TCMB’den Faiz Değişikliği Beklemiyor

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Kasım ayı toplantısında politika faizinin yüzde 50,00 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Foreks Haber tarafından gerçekleştirilen ankete katılan 19 ekonomist, mevcut faizin değişmeyeceği görüşünü ortaya koydu. TCMB’nin enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü düzeltmeler, ekonomistlerin faiz indirimi taleplerini 2024 yılına ertelemiş durumda. 2024 yıl sonuna yönelik medyan faiz tahmini yüzde 50,00 olarak belirlenirken, maksimum faiz tahmini yüzde 50,00, minimum tahmin ise yüzde 47,50 seviyesinde.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Geçtiğimiz anket dönemindeki tahminlerin sırasıyla yüzde 50,00 ve yüzde 45,00 olmuştu. 2024 yılı içinde faiz indirimi olup olmayacağı konusunda sorulan soruya, 18 ekonomistin sadece 6’sı “evet” cevabı verdi. Diğer 12 ekonomist ise indirim beklemediklerini ifade etti. Faiz artırımı öngören bir ekonomist mevcut değil. Önceki ayda yapılan ankette, faiz indirimi bekleyenlerin sayısı daha fazlaydı ve bu oran 14 olarak kaydedildi. 2024 yılı Ocak ayında ilk faiz değişikliğinin gerçekleşeceğine dair tahminde bulunan ekonomistler arasında 10’u, bu değişikliğin 250 baz puanlık bir indirim olacağını düşünüyor.

DEĞİŞİKLİK ZAMANI VE TAHMİNLER

Değişiklik zamanı ile ilgili çeşitli görüşler var. Ankette 9 ekonomist ilk faiz değişikliğinin Ocak 2025’te olacağını öngörürken, 6 ekonomist Aralık 2024, 1 ekonomist Şubat 2025 ve 2 ekonomist ise Mart 2025 tarihlerini işaret etti. 12 ay sonrası için medyan faiz beklentileri yüzde 32,50 seviyesinde şekillenirken, tahminlerin aralığı yüzde 28,00 ile yüzde 40,00 arasında değişim göstermektedir. 2025 yıl sonu için medyan tahmin ise yüzde 30,00 seviyesinde bulunuyor ve bu tahmin aralığı yüzde 26,00 ile yüzde 40,00 arasında farklılık gösteriyor.

TÜFE BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 45,00 olarak kaydedildi. Maksimum tahmin yüzde 47,50 seviyesindeyken, minimum tahmin ise yüzde 43,30 olarak belirlendi. Önceki ankette bu oran yüzde 43,60 seviyesinde yer alıyordu. 2025 yılı sonuna yönelik TÜFE beklentisi ise yüzde 26,80 seviyesinde bulunuyor.